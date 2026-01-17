近年、インターネット上で著名人などになりすました詐欺広告をクリックさせる「SNS型投資詐欺」が増加しています。警察庁の公式X（旧Twitter）アカウントは注意喚起を行いました。木原官房長官の映像を悪用した投資詐欺動画に注意警察庁は公式Xに「木原官房長官の映像を悪用して、投資を勧誘する詐欺動画が確認されています。『政府、金融機関、日銀の監督の下で誕生した安全性の高いプロジェクト』などとかたってAI投資に誘導する