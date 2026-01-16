´Ú¹ñ¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤éÆüÊÆÃæÏª¤Î¼óÇ¾¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥´¶ÅÙÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ÚÊ¬ÀÏ¡Û¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡©´Ú¹ñ¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯¡È¹â»Ô¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¡É¤ÎÀµÂÎÀ¤ÏÀÄ´ºº²ñ¼Ò¡Ö´Ú¹ñ¥®¥ã¥é¥Ã¥×¡×¤Ï1·î13Æü¤«¤é15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´Ú¹ñÁ´¹ñ¤ÎËþ18ºÐ°Ê¾å¤ÎÀ®¿Í1000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤é¼þÊÕ¹ñ4¥«¹ñ¤Î¼óÇ¾¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥´¶ÅÙÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£Ä´