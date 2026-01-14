ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦FreeMile¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥¤¥ë¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î13Æü¡¢¡Ö¤³¤¬¤Ê¤¤¼«Å¾¼Ö¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÌÈµöÉÔÍ×¤ÎÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¡Öevuco¡Ê¥¤¥Ö¥³¡Ë¡×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¿·½Õ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÄÌ¾ïËÜÂÎ²Á³Ê16Ëü8,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¤È¤³¤í¡¢1·î25Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç10Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÁ÷ÎÁÊÌ¡¦¸ÂÄê15Âæ¡Ë¡£¢£ÊÆ¹ñ¤Ç6ËüÂæ¤Î²ÔÆ¯¼ÂÀÓ¡ªÌÈµöÉÔÍ×¤Î¥Õ¥ëÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¡Öevuco¡Ê¥¤¥Ö¥³¡Ë¡×¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç6ËüÂæ¤Î²Ô