µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ëÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤ÎÅÚÅÄ²í¿Í²ñÄ¹¡á14Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Ï14Æü¡¢2035Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë³«ºÅÃÏ¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñºÝÅý³çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥é¥°¥Ó¡¼¡ÊWR¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢°Õ¸þÉ½ÌÀ¤Î¼êÂ³¤­¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¤Ç½é³«ºÅ¤·¤¿19Ç¯ÆüËÜÂç²ñ°ÊÍè¤Î¾·Ã×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÆüËÜ¶¨²ñ¤ÎÅÚÅÄ²í¿Í²ñÄ¹¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¡¢À¤³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎWÇÕ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£35Ç¯Âç