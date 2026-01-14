ESSEonline¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢1·î¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¤¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥Èµ­»ö¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë½¬´·¤ä¡¢¡Ö¤³¤¦¤¹¤Ù¤­¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤äÀ¸¤­Êý¤Î¥Ò¥ó¥È¤òYouTube¡Ö60ºÐ¤«¤é¤Î¹¬¤»¥é¥¤¥Õ¡×¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¢¨µ­»ö¤Î½é½Ð¤Ï2024Ç¯9·î¡£