ÆÊÌÚ¸©¤Ç2025Ç¯9·î¡¢¼Ö¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤ÎÃæ¤«¤é18ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½»µÈ²ñ·Ï´´Éô¤ÎÃË¤éÃË½÷5¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¦½»µÈ²ñ·Ï´´Éô¤Î¿ûËô°êÍºÍÆµ¿¼Ô¡Ê47¡Ë¤ÈÌµ¿¦¤ÎÌîËÜÄ¾´õÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤éÃË½÷5¿Í¤Ï2025Ç¯9·î¡¢±§ÅÔµÜ»ÔÀ¾¸¶Ä®¤ÇÅö»þ18ºÐ¤À¤Ã¤¿ÃËÀ­¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤¦¤¨¡¢ÍâÆü¤Þ¤Ç¼Ö¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤Ë´Æ¶Ø¤·»àË´¤µ¤»¤¿ÂáÊá´Æ¶ØÃ×»à¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌîËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÃËÀ­¤È¤ª¶â¤ò½ä¤ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ûËô