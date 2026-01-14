9日、弾圧が激化する中、イラン首都テヘランで、反政府デモに参加する人々（AP＝共同）【カイロ共同】反政府デモ拡大を受け、イラン当局が開始したインターネットへの接続規制は14日、130時間を超えた。情報統制でイラン市民が世界から「隔絶」された間に死者が急増しており大規模弾圧が行われた恐れがある。人権団体は、ネット規制が残虐行為の隠蔽に使われていると懸念を強める。各国のネットへの接続状況を調べている民間団