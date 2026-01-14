「“葛飾の南の玄関口”」目下、日本の「最大の課題」の一つとして議論されている「外国人問題」。事実、100万人に迫る勢いで急増する在日中国人との「共生」に悩まされている地域が存在する。東京・新小岩。外国人比率が実に6割を超すという同地区の実態を「週刊新潮」が取材した。＊＊＊【写真を見る】「階段に人糞が…」カオスと化した新小岩の公営住宅映画「男はつらいよ」の主人公・車寅次郎の故郷として知られる東京