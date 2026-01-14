ÆüËÜ¤Ç¡ÈÆ¯¤¯¿Í¤ÎÁêËÀ¡É¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBOSS¡×¡£¹ñÆâ°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬³¤³°Å¸³«¤ËÄ©¤ß¡¢Æ±¤¸À®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤ÆÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥¿¥¤¤ÎRTD¡ÊReady To Drink¡Ë¥³¡¼¥Ò¡¼»Ô¾ì¤Ë2021Ç¯¤Ë»²Æþ°Ê¹ß¸å¡¢¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì£³Ð¤Î°ã¤¤¡¢°ûÍÑ¥·¡¼¥ó¡¢Ê¸²½ÇØ·Ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬°Û¤Ê¤ë»Ô¾ì¤Ç¡¢¤Ê¤¼BOSS¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£Ã±¤Ê¤ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ£¤ÎÍ¢½Ð¡×¤Ç¤Ï