今が旬のキンカン。「気になるけれど、どう調理すればいいのかわからない…」という方もいるのでは？そこで今回は、農家の娘として旬の食材レシピを発信するセリナさんに、キンカンの甘酸っぱさを活かした「キンカンとキャベツのラぺ」レシピを教えてもらいました。キャベツの食感と、さっぱりとした味わいが魅力のキンカンは相性抜群。ぜひ試してみてください。さっぱりさわやか！「キンカンとキャベツのラペ」この時期に出回り