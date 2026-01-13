今が旬のキンカン。「気になるけれど、どう調理すればいいのかわからない…」という方もいるのでは？ そこで今回は、農家の娘として旬の食材レシピを発信するセリナさんに、キンカンの甘酸っぱさを活かした「キンカンとキャベツのラぺ」レシピを教えてもらいました。キャベツの食感と、さっぱりとした味わいが魅力のキンカンは相性抜群。ぜひ試してみてください。

さっぱりさわやか！「キンカンとキャベツのラペ」

この時期に出回り始めるキンカン。そのまま食べるのもおいしいですが、甘酸っぱさがサラダのアクセントにもぴったりなんです。

【写真】千切りキャベツを塩もみする

さわやかな味わいで、年末年始でごちそう続きだった食卓にもおすすめの一品です。

●キンカンとキャベツのラぺ

【材料】

キャベツ 200g

キンカン 4個 ※キンカンが手に入らない場合、オレンジ1／2個で代用可

塩 小さじ1／4

A[酢大さじ1 レモンの絞り汁大さじ1 はちみつ小さじ2 オリーブオイル小さじ2 塩適量 ブラックペッパー適量]



【つくり方】

（1） キャベツを千切りにし、塩もみをして10分置く。水気が出てきたら、水分をよく絞る。

（2） キンカンはヘタを取り除き、横半分に切り種を取り除く。さらに縦半分に切る。※輪切りでもOKです。

（3） ボウルにAを入れてよく混ぜ合わせる。

（4） キンカン、キャベツを追加して混ぜ合わせたら完成です。冷蔵庫で30分ほど休ませると、より味がなじみます。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう