2026年9月に、徳島市の水道事業が100周年を迎えることを受け1月13日、徳島市で県内の園児らがメッセージを書いた水道管の設置作業が行われました。これは、徳島市の水道事業が100周年を迎えることを受け、行われました。水道管には、四国大学書道文化学科の学生と出来島保育園の園児が書いた「100年後の未来に向けたメッセージ」などが記されています。13日は、関係者約30人が見守るなか、地中約1メートル程の場