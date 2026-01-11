目撃情報が途絶え、兵庫県立コウノトリの郷（さと）公園（豊岡市）が行方不明扱いで生息数から削除していた京丹後市生まれのコウノトリが昨年１２月、韓国・釜山で撮影された。同公園が個体判別の足環（あしわ）で確認した。京丹後市網野町の電柱上の巣で２０２３年３月に孵化（ふか）したオス。同６月に巣立ったが、同１１月の兵庫県内での目撃情報が最後だった。同公園は目撃が１年以上ない個体を生息数から削除しており、こ