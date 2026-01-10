ESSEonlineに掲載された記事のなかから、1月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！年齢を重ねるにつれて、やせにくくなったと感じている方も多いのでは？ そこで今回は、ダイエットカウンセラーのおにゃさん考案の「たんタンダイエット」を参考に、食生活を見直してやせたというミユキさん（52歳）の体験を元に、甘いものの置き換えについておにゃさんに教えてもらいました。※記事の初出は2024年1月。価格や年齢など、記事