ESSEonlineに掲載された記事のなかから、1月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！

年齢を重ねるにつれて、やせにくくなったと感じている方も多いのでは？ そこで今回は、ダイエットカウンセラーのおにゃさん考案の「たんタンダイエット」を参考に、食生活を見直してやせたというミユキさん（52歳）の体験を元に、甘いものの置き換えについておにゃさんに教えてもらいました。

※記事の初出は2024年1月。価格や年齢など、記事の内容は執筆時の状況です。

運動なしでくびれが出現！服のサイズはXL→Mに

今までのダイエットでは、少しやせてもすぐリバウンドしていたというミユキさん（52歳）。でも、「タンパク質や野菜をしっかりとる」ことを教わって、さらに大好きなパンもやめずにOKと言われたのが大きかったそうです。

パンなど好きなものも食べつつ、先に野菜を多めに食べたり、蒸し鶏など簡単なタンパク質おかずで食のバランスを整えるように。また、間食もOKなので、たま〜に72％か86％の高カカオチョコを1日5枚まで、朝か昼に食べるルールに決めて食べていたそうです。

すると、運動はしていないのに、66kgあった体重が54.5kgと、12か月で11.5kgの減量に成功。ウエストが-15cm（85cm→70cm）になったそうです。

甘いもの好きなら高カカオチョコに置き換え

おにゃさんによると、甘いものを高カカオチョコに置き換えるのが“甘いもの依存”脱出への近道。また、間食すること自体はOKです。

高カカオチョコは、糖質が低いのにチョコの味がちゃんとするので、甘さを楽しみたい人にも満足感が。ちなみに、選ぶ際はカカオ85％以上（苦手な人は70％以上でもOK）で好きな風味のものを見つけてみましょう。

また、チョコの主原料のカカオマスもOK。カカオ100％で糖質が少なく、かむとボリボリ音がするハードな食感です。少しクセがありますが、食べ慣れるとコレ以外食べたくなくなるから不思議。Amazonなどで1kg2000〜3000円で買えます。

●おすすめの食べ方3つ

1：温かいコーヒーやお茶と一緒に食べる

味わい深くなり、リラックス感が増します。せっかく食べるなら心から楽しみましょう。

2：昼のおやつタイムに食べる

夕食後や夜遅くに食べるのはやめて、日中にシフトしましょう。朝もOKですよ！

3：そのうち頻度を下げてみる

毎日の甘いものを高カカオチョコに置き換えられたら、次は1日おきなど頻度を減らしてみて。依存度を下げ、じっくり味わう練習を。