SixTONESが初のベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks-』（マイルストーンズ ベストトラックス）を1月21日にリリースすることを記念して、アルバム名にかけた全国テレビ・ラジオキャンペーン『参る！SixTONES』を開催中。全国各地のテレビ・ラジオ局のSNSでオフショットが公開されている。 【写真】SixTONES が47都道府県のメディアに出演『参る！SixTONES』オフショットまとめ①～⑨ ■