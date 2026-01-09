元西武の呉念庭らNPB出身選手が活躍台湾プロ野球（CPBL）の台鋼ホークスが、2025年シーズンは前期・後期ともに3位に入り、1軍参入2年目にして早くもプレーオフ争いに加わる躍進を遂げた。初年度は最下位に沈んだチームが、わずか1年でリーグを驚かせる存在となった背景には、選手たちの強い覚悟があった。劉東洋GMは「うちの選手たちは、チャンスを誰よりも大事にしている」と胸を張る。2023年は2軍のみに参加し、2024年から本