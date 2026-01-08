ＭＬＢ公式サイトは６日（日本時間７日）にドジャースの大谷翔平投手（３１）が投手復帰した２０２５年を振り返り、５つの印象的な変化を進化として特集した。最初は「球速アップ」だ。「２０２５年の投手として大谷の最もすごい点は、２度目の右ヒジ大手術を受けた後にどういうわけかより強い投球を披露したことだ」大谷の球速は昨年キャリア最高を記録し、平均９８・４マイル（約１５８・４キロ）、最速１０１・７マイル（