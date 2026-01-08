パラマウント・スカイダンス（左）とワーナー・ブラザース・ディスカバリーのロゴ（ロイター＝共同）【ラスベガス共同】米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）は7日、同業の米パラマウント・スカイダンスによる敵対的買収の修正提案を拒否すると発表した。買収が完了しないリスクが高いと判断した。既に合意した米動画配信大手ネットフリックスの買収案の方が優れているとして改めて支持を表明した。ワー