記者会見する木原官房長官＝7日午前、首相官邸外務省の金井正彰アジア大洋州局長は6日、中国商務省が日本に対する軍民両用（デュアルユース）品目の輸出管理を強化すると発表したことを受け、在日中国大使館の施泳次席公使に抗議し、措置の撤回を求めた。外務省が7日、発表した。金井氏は、中国による今回の措置は日本のみをターゲットにしており、国際的な慣行とは大きく異なると指摘。決して許容できず、極めて遺憾だと伝え