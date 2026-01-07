ノーベル賞受賞者やオリンピックメダリストなど、世界屈指の逸材の成長過程を分析した最新の研究で、従来の英才教育の前提が覆されようとしている。若い時期に専門分野に集中するよりも、複数の領域を探索した人のほうが大きな功績を残しやすいというのだ。