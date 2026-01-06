全国の30〜60代女性で構成されたESSEの読者組織「ESSEフレンズレポーター」227名にアンケートを取ったところ、45.8%が「家事が苦手」と回答。なかでも、掃除と片付けに苦手意識をもつ人が多いことがわかりました。そこで読者のリアルな声と、ESSEフレンズエディター3名の苦手な家事を乗りきるための工夫を聞きました。読者227人のうち45.8%が「家事が得意ではない」と回答調査対象：全国の30〜60代女性調査人数：227人調査期間：20