全国の30〜60代女性で構成されたESSEの読者組織「ESSEフレンズレポーター」227名にアンケートを取ったところ、45.8%が「家事が苦手」と回答。なかでも、掃除と片付けに苦手意識をもつ人が多いことがわかりました。そこで読者のリアルな声と、ESSEフレンズエディター3名の苦手な家事を乗りきるための工夫を聞きました。

読者227人のうち45.8%が「家事が得意ではない」と回答

調査対象：全国の30〜60代女性

調査人数：227人

調査期間：2025年8月25日〜9月29日

調査方法：インターネットによるアンケート回答

【写真】最も苦手な家事の割合

Q：家事は得意ですか？（合計227人）

はい：16.7％（38人） いいえ：45.8％（104人） どちらでもない：37.4％（85人）

Q：最も苦手な家事を教えてください（合計189人）

（※先述の質問で「いいえ」「どちらでもない」を回答した人が対象）

掃除：34.9％（66人） 片付け：34.9％（66人） 料理：24.9％（47人） 洗濯：2.1％（4人） その他：3.2％（6人）

掃除と片付けが同率1位という結果に。「毎日掃除をしてもなんとなく汚れている気がして、キリがない」「ものの定位置がなかなか決まらず、部屋が雑然として片付かない」という意見が多数寄せられました。

また、3位の料理でも、「毎日の献立を考えるのがおっくう」「つくるのは好きだけれど、外食の方が喜ばれて複雑」というお悩みが多いようです。

ESSEフレンズエディターが抱える「家事の悩み」＆「乗りきり方」

このお悩みについて、3名の「ESSEフレンズエディター」から興味深い意見が集まりました。家事のどんな部分が苦手で悩んでいるのか、また、忙しい毎日のなかで実践している工夫や、モチベーションを上げるヒントをご紹介します。

●整理収納アドバイザー・大森智美さん（40代）の場合

・水回りの掃除がおっくう！⇒休日の朝集中で、気力と気分をアップ​

「トイレ・お風呂・洗面所など、水回りの掃除が苦手です。家族人数が多いのですぐに汚れてしまいますし、『やらなきゃ』と思いつつ、行動に移すまでに時間がかかることも。

そのおっくうな掃除は、余裕のある休日の朝にしています。朝のうちに終わらせてしまうと、『やらなきゃ』という義務感を引きずることもなく、『自分、がんばった！』と心地よい1日を過ごせます」

●整理収納アドバイザー・KEACONさん（40代）の場合

・食器洗いと洗濯干しが苦手！⇒夫婦でじゃんけん分担

「1日の最後にやっている、食器洗いと洗濯干しが面倒です。疲れも出てくるので、眠気と闘いながら行うのが大変。

そこで、夫婦でどちらかひとつを選んで分担しています。『今日はどっちをやる？』と話して決めたり、希望が被ったときはじゃんけんで担当を決めたりしています」

●整理収納アドバイザー・むらさきすいこさん（40代）の場合

・献立を考えるのが苦痛！⇒ワンプレートごはんが強い味方​

「私も料理が苦手で、とくに毎日の献立を考えるのが苦痛。買い出しをして、つくって、片付ける…という一連の作業に大きな負担を感じます。レパートリーは多くないけれど、新しいレシピにチャレンジするやる気もありません。

そこで、料理はワンプレートにしたりギュッと盛りつけたりして、品数が少ないのをごまかします。洗い物を減らせてラクです」

30〜60代女性の多くが家事に苦手意識をもっていて、とくに掃除と片付けで悩んでいる方が多いことがわかりました。毎日の家事は大変ですが、それぞれの工夫で日々の暮らしがより豊かになれば幸いです。