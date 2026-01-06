1月6日に徳島市で新年恒例の、県内5つの経済団体による祝賀会が行われました。2026年の県内経済の見通しはどうなのか、一堂に会した経済界トップに話を聞いてきました。 2026年の新年祝賀会には、県内の経済団体や企業の代表ら、約310人が参加しました。居並ぶ経済界トップたちに、2026年の県内経済の見通しを聞きました。 （阿波銀行・福永丈久 頭取）「高市政権は強い経済を回復するということで、いろいろ成長戦略をこれ