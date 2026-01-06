¡ØWIRED¡ÙÆüËÜÈÇ¤¬2013Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ÖCREATIVE HACK AWARD 2025¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ï¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤ë³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä´¶¾ð¤òÀ¤¤Ë¼¨¤·¡¢¼Ò²ñ¤Î´ûÀ®³µÇ°¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹ÁÏÂ¤Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ½¾´¤·¤Æ¤­¤¿¡£2025Ç¯¤ÎÆÃÊÌ¾Þ¤Ï3ºîÉÊ¤¬¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ìºîÉÊ¤¬¡¢´Ý»³Îé²Ú¡¢äÌÀ¥ÍÎÊ¿¡¢ËÌÀî¥ê¥µ¡¢·ª¸¶°ìµ®¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Þ¤¸¤«¤ë¤¿¡×¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÉ¾²Á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£