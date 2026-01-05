◆新日本プロレス「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ２０ｉｎ東京ドーム棚橋弘至引退」（４日、東京ドーム）観衆４万６９１３（超満員札止め）新日本プロレスの１・４東京ドーム大会で引退した棚橋弘至（４９）が４日深夜、自身のＸ（旧ツイッター）を更新した。ＡＥＷのオカダ・カズチカとの引退試合に敗れ、２６年に及ぶレスラー人生に終止符を打った棚橋は今後は新日本プロレス社長に専念し、プロレス界を牽引する。