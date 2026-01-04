第102回箱根駅伝復路第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。沿道では今年もフリーザ軍団が注目を集めたが、その横にいた“小学生”も同時にファンの間で話題となっていた。今年も日本テレビ系列の地上波生中継に映っていたのは、人気アニメ「ドラゴンボール」のフリーザに