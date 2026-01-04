「99％の人は気づかない」 箱根駅伝の沿道に予想外の“小学生” 7区で発見「いた？」密かに話題
第102回箱根駅伝復路
第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。沿道では今年もフリーザ軍団が注目を集めたが、その横にいた“小学生”も同時にファンの間で話題となっていた。
今年も日本テレビ系列の地上波生中継に映っていたのは、人気アニメ「ドラゴンボール」のフリーザに扮した一団。7区の神奈川県二宮町押切坂付近の沿道で声援を送っていた。さらに、そのそばには人気アニメ「ドラえもん」の“ジャイアン”こと剛田武に扮した人物もいた。
Xでは「フリーザ様」が一時トレンド1位となり、大きな注目を集めたこともあり、その隣にいたジャイアンにも視聴者の視線が集中。ネット上のファンから多くの反応があった。
「ジャイアン混ざっとるw」
「フリーザ軍団の隣にジャイアンもいたのね」
「ジャイアンが加わってる（笑）」
「ジャイアンもおったよな？？？」
「フリーザ軍団にジャイアンもいた？？」
「99％の人は寒さに耐えながら踊るフリーザ様が気になって剛田武の存在に気がつかない」
なお、この件をフリーザ軍団に聞いてみると、ジャイアンに扮した人物は、昨年はドラゴンボールの魔人ブウで参加。しかし、今年は衣装のツノが見当たらず急遽ジャイアンに変更したと明かしていた。
（THE ANSWER編集部）