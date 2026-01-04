創価学会および公明党の動静を常に注視してきた『FORUM21』編集発行人の乙骨正生（おっこつ・まさお）氏。同誌は「歴史的使命を終えた」として、2025年12月をもって発行を終了した。四半世紀近くにわたって「反学会」を貫いたのはなぜなのか。乙骨氏が『週刊現代』に語った。創価中学の一期生『FORUM21』の創刊は'02年3月です。'99年の自自公連立政権の発足に、このままでは政教分離が危殆に瀕するとの思いからでした。私は両親が