風邪をひいたときに喉の痛みや喉の不快感が出る人は多いと思います。その際、どのような食べ物を食べると症状が悪化してしまう可能性があるのでしょうか。喉が痛いときに摂取を避けた方がよい食べ物や対処法について、池袋ふくろう消化器内科・内視鏡クリニック東京豊島院（東京都豊島区）院長で、消化器病専門医、総合内科専門医の柏木宏幸さんに聞きました。【要注意】「えっ…知らなかった」これが「喉の痛み」を悪化させる