◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)10区を託された駒澤大学のエース・佐藤圭汰選手(4年)は、1時間7分31秒の区間新記録タイムで、区間賞を獲得しました。7位でタスキを受けた佐藤選手は、鶴見中継所で1分13秒あった城西大学との差を13.3キロ地点でひっくり返し、6位に浮上。1時間07分31秒の力走で、10区の区間新記録を樹立しました。前年には7区を走り区間新記録をたたき出していた佐藤選手。2年連続の区間新の