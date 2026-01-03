◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)前日の往路を５区で逆転し往路優勝を飾ったのは、青山学院大。復路最初の山下り・６区には、石川浩輝選手（1年）を起用。2位早稲田大は山粼一吹選手（3年）が18秒差でスタートします。石川選手は山下りを好走すると、区間3位の57分15秒。2位早稲田大との差を1分34秒にし、リードを広げ首位を守りきりました。6区区間賞は創価大・小池莉希選手（3年）。区間記録に1秒差