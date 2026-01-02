丸亀製麺（東京都渋谷区）の讃岐うどん専門店「丸亀製麺」が、「年明けうどん」として、新商品「大海老（エビ）天と本ずわい蟹（ガニ）の玉子あんかけうどん」を1月3日から期間限定で販売します。【写真】おいしそうな海老天＆本ずわい蟹大盛りの値段もチェック！うどんは、太くて長いことから、古来より長寿を祈る縁起物として食べられてきた歴史があります。また、丸亀製麺は、「本場さぬきうどん協同組合 年明けうどん普