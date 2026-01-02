大谷が昨年に続き“デコピン年賀状”をSNSで投稿ドジャース・大谷翔平投手が届けた“年賀状”が、元旦から1日経っても反響を呼んでいる。大谷は1日、自身のインスタグラムを更新。愛犬デコピンの写真を使った“年賀状”を公開した。2025年の正月にも大谷は年賀状風の画像をSNSで投稿しており、昨年との違いにファンは「センス最高」と注目している。ロサンゼルスが2026年を迎えた直後、大谷はSNSを更新。デコピンを配した画像