大谷が昨年に続き“デコピン年賀状”をSNSで投稿

ドジャース・大谷翔平投手が届けた“年賀状”が、元旦から1日経っても反響を呼んでいる。大谷は1日、自身のインスタグラムを更新。愛犬デコピンの写真を使った“年賀状”を公開した。2025年の正月にも大谷は年賀状風の画像をSNSで投稿しており、昨年との違いにファンは「センス最高」と注目している。

ロサンゼルスが2026年を迎えた直後、大谷はSNSを更新。デコピンを配した画像に「HAPPY NEW YEAR ! 2026 今年もよろしくお願いします 令和8年元旦」と綴り、新年の挨拶を届けた。右下には「〒002-0017 D県D市D町 犬小屋前 大谷デコピン」と、デコピンの“住所”も添えられた特別画像となっている。

大谷はドジャース1年目を終えた2025年1月1日にも、SNSでデコピンの写真を使い新年の挨拶を行っており、“デコピン起用”は2年連続。昨年は芝生の上で舌を出したデコピンの写真を大きく使用していたが、今年は大小さまざまなデコピンが5か所に散りばめられたデザイン。住所も昨年の「〒017-0017 大谷デコピン」から変わっており、遊び心も満載だ。

元旦に大谷の投稿を見たファンは続々反応。SNSには「デコピンが増えてる！」「可愛すぎるー！」「癒やされた」「センス良すぎてずるい」「新年の挨拶のためにデコピンを切り抜いて貼り付けて年賀状作ってるかと思うとめちゃくちゃ可愛くて最高の光景だね」などと、ファンを楽しませる大谷の“振る舞い”を称える声が数多く寄せられていた。

大谷は昨季自己最多となる55本塁打をマークし、投手としても14試合に先発。ワールドシリーズ連覇に貢献し、3年連続4度目のMVPにも選ばれた。ドジャース3年目となる今季もさらなる活躍が期待される。（Full-Count編集部）