¸µTOKIO¤Î¾ëÅçÌÐ¡Ê55¡Ë¤¬1Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò³«Àß¤·¤¿¡£ºî¶ÈÃå¤òÃå¤¿¸å¤í»Ñ¤ÈÌë¤¬ÌÀ¤±¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡Ö¿·¤¿¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»þ¤ò¡£foodhoodwho'd¾ëÅç ÌÐ¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿Ä«¤Ë¤Ï¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬¼«¿È¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒMMsun¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¡£¤Þ¤¿¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤âÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡ÖÂåÉ½¼èÄùÌò¾¾²¬¾»¹¨¡×¤È¤·¤Æ¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒMMsun»ÏÆ°¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢2026Ç¯1