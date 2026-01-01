気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年1月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）＜全体運＞新しい年の始まりには、イベントやパーティーなど、人と交流できる場に積極的に参加してみましょう。そこでの出会いや注目を浴びる場面が、自分を磨こうという気持ちを高め、あなたの魅力をさら