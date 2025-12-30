「国分さん、なにすがってんだ。あなたは日テレに捨てられたんだよ」──かつて「TOKIO」が司会をつとめたバラエティー番組『ガチンコ！』（TBS系）で、当時20代のメンバーらと苦楽をともにした武道家・大和龍門氏（69）は憤っていた。髪を剃り上げ、コワモテで色付きメガネの奥に見える鋭い目は22年前と変わらなかった。【全3回の第1回】【写真】『BE-BOP予備校』で講師を務めていた大和氏。若かりし頃のTOKIOメンバーとの懐かし