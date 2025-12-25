12月21日までの1週間に、県内で確認されたインフルエンザの感染者数は前の週からほぼ横ばいと、依然として高い水準が続いています。県内ではインフルエンザ警報が継続中です。県によりますと、12月21日までの1週間に、県指定33の医療機関で確認されたインフルエンザの感染者は前の週より19人多い1755人でした。また、1医療機関当たりの平均は53.18人で、前の週からわずかに増え、県内のインフルエンザ警報は継続中です。幅広い年代