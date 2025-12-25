ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬£²£µÆü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ª¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡££±£¶Æü¤Î¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤«¤é¡ÖÍÎÊ¸¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤Îµ¿ÏÇ¤ËÅú¤¨¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢£±£¶Æü¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬µÈÂ¼ÂåÉ½¤é¤¬¤¤¤ëÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯£Ö£Ô£Ò¤ò²¿ÅÙ¤âÊüÁ÷¡£µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ë²¿¤«µ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤ÈÊ¹¤¯¤â¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¤­¤ç¤È¤ó¡£ËèÆü¿·Ê¹¤Îº´Æ£ÀéÌð»Ò»á¤¬¡ÖÍÎÊ¸¤µ¤ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×