株式会社刀の子会社である刀イマーシブ合同会社は、2026年2月28日(土)をもって運営する「イマーシブ・フォート東京」の営業を終了することを明らかにした。■施設規模が過大であると判断同社によれば、当初の事業計画では大人数を対象に広い施設面積を要する「ライトな体験」が大半を占めると想定していたが、実際は人数を限定した「ディープな体験」に需要が強く偏ることがわかり、開業2年目にディープ体験中心への業態変更を実施