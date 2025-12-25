【コメントあり】施設規模が過大であると判断！「イマーシブ・フォート東京」営業終了へ
株式会社刀の子会社である刀イマーシブ合同会社は、2026年2月28日(土)をもって運営する「イマーシブ・フォート東京」の営業を終了することを明らかにした。
■施設規模が過大であると判断
同社によれば、当初の事業計画では大人数を対象に広い施設面積を要する「ライトな体験」が大半を占めると想定していたが、実際は人数を限定した「ディープな体験」に需要が強く偏ることがわかり、開業2年目にディープ体験中心への業態変更を実施した。それにより学び得た最適の事業モデルに照らし、本施設規模が過大であると判断し、営業を終了する決断に至った。
株式会社刀は、本事業を通じて得られた貴重な知見を活かし、今後も「イマーシブ・エンターテイメント」の発展に挑戦していくとしている。
■コメント
これまでご来場いただきましたお客様、ならびにご支援いただきました関係者の皆様には、心より感謝申し上げます。営業終了日まで、ご来場いただく皆様に少しでも良い体験をご提供できるよう、運営に努めてまいります。また、営業終了にあたりイベントなどを実施する場合は、別途お知らせいたします。
