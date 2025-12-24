ホワイトソックスの入団会見に臨んだ村上宗隆【写真：ロイター】フルカウント

村上宗隆の神対応に「一流の振る舞い」と称賛 デビュー前に異例の行動

  • ホワイトソックスに入団した村上宗隆が、慈善活動に取り組んでいる
  • 100組の家族に買い物券を寄付し、食糧支援を目的に約156万円を寄付
  • SNSには「一流の振る舞い」「とても謙虚」などのコメントが寄せられた
