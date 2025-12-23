¸©Æâ¤Î2025Ç¯1Ç¯¤Î½ÐÍè»ö¤ò¡¢±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¥×¥ìー¥Ð¥Ã¥¯2025¡×¡¢º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö»ÔÄ®Â¼À¯¡×¤Ç¤¹¡£¿·¤´¤ß½èÍý»ÜÀß¤ËÀ¸³èÊÝ¸îÈñ¤Î¹ñ¸ËÉéÃ´¶â²áÂçÀÁµá¤Ê¤É¡¢»ÔÄ®Â¼¤òÉñÂæ¤Ëµ¯¤­¤¿½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤¡×2025Ç¯¡¢¸©Æâ¤ÏÁªµó¥¤¥äー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£9¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼óÄ¹Áªµó¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÎ©¸õÊä¼Ô¤¬1¿Í¤À¤±¤ÎÌµÅêÉ¼ÅöÁª¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤¡×ÈþÇÈÄ®¤Ï5²óÏ¢Â³¡¢¾¾ÌÐÄ®¤Ï6