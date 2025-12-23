¥×¥ìー¥Ð¥Ã¥¯2025¡Ö»ÔÄ®Â¼À¯¡×¡¡¿·¤´¤ß½èÍý»ÜÀß¡¦¹ñ¸ËÉéÃ´¶â²áÂçÀÁµá¡¦ÌµÅêÉ¼ÅöÁª¡ÚÆÁÅç¡Û
¸©Æâ¤Î2025Ç¯1Ç¯¤Î½ÐÍè»ö¤ò¡¢±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¥×¥ìー¥Ð¥Ã¥¯2025¡×¡¢º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö»ÔÄ®Â¼À¯¡×¤Ç¤¹¡£
¿·¤´¤ß½èÍý»ÜÀß¤ËÀ¸³èÊÝ¸îÈñ¤Î¹ñ¸ËÉéÃ´¶â²áÂçÀÁµá¤Ê¤É¡¢»ÔÄ®Â¼¤òÉñÂæ¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤¡×
2025Ç¯¡¢¸©Æâ¤ÏÁªµó¥¤¥äー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
9¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼óÄ¹Áªµó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÎ©¸õÊä¼Ô¤¬1¿Í¤À¤±¤ÎÌµÅêÉ¼ÅöÁª¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤¡×
ÈþÇÈÄ®¤Ï5²óÏ¢Â³¡¢¾¾ÌÐÄ®¤Ï6²óÏ¢Â³¤Ê¤É¡¢4¤Ä¤ÎÄ®¤ÇÌµÅêÉ¼ÅöÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯1·î¤ÎËÌÅçÄ®¤È¾¡±ºÄ®¤ÎÄ®Ä¹Áª¤Ç¤â¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÌµÅêÉ¼¤Î¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¡¢Ì±°Õ¤òÀ¯¼£¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤âÆÁÅç»ÔµÄ²ñ¤Ï¤³¤¸¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3·îÄêÎã²ñ¤ÎÊÄ²ñ¤Ï2ÅÙ¤Î±ä´ü¤Ç¡¢3·î31Æü¤È¤¤¤¦Ç¯ÅÙËö¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ÎÇ¯ÅÙ¤Î±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ½»»°Æ¤ò¤¤¤ï¤Ð¿Í¼Á¤Ë¤È¤Ã¤¿·Á¤Ç¡¢¿·¥Ûー¥ëÀ°È÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢±óÆ£»ÔÀ¯¤Ø¤ÎÄñ¹³¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤ËÄ´À°¤¬¤Ä¤«¤º¡¢µÄ²ñ¤Î³«»Ï¤¬7»þ´Ö°Ê¾åÃÙ¤ì¤¿²ó¿ô¤Ï3²ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ºÇÂç¤ÇÄê¹ï¤Î8»þ´Ö30Ê¬¸å¤Ë³«²ñ¤·¤¿»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆÁÅç»Ô À¸³èÊ¡»ãÂè°ì²Ý¡¦¾±ÌîÂÙ»Ê ²ÝÄ¹¡Ë
¡ÖÊÖÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÊÝ¸îÈñÊ¬¤Ï¡¢¹ñ¸ËÉéÃ´¶â¤ò²áÂç¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆÁÅç»Ô¤¬À¸³èÊÝ¸îÈñ¤Î¹ñ¸ËÉéÃ´¶â¤ò²áÂç¤ËÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢±£ÊÃ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¿¦°÷¤Î°Õ¸«¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤¬ÁèÅÀ¤Ë¡£
ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÇÄ´ºº¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±óÆ£¾´ÎÉ»ÔÄ¹¤¬ÌäÂê¤òÀèÁ÷¤ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤â¤¢¤ê¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ»ÔÄ¹¤¬²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê°¤Æî»Ô¡¦´äº´µÁ¹° »ÔÄ¹¡Ë
¡ÖË¡Åª¤ÊÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
°¤Æî»Ô¤ÎºÄ·ôÌäÂê¤¬·èÃå¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë°¤Æî»Ô¤Ï¡¢»Ô¤ÎÃù¶â¤ÎÈ¾Ê¬¤òºÄ·ô¤Ë¤·¤Æ¸½¶âÉÔÂ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¡£
Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ·×Ã´Åö¼Ô¤¬ÆÈÃÇ¤Ç¹ØÆþ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢»Ô¤Ë¤â¹ØÆþ¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥ëー¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°¤Æî»Ô¡¦´äº´µÁ¹° »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö²þÁ±¤Î¿ÊÄ½¤Î´ÉÍý¡¢»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÀâÌÀ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
°¤ÇÈ»Ô¤ÈÈÄÌîÄ®¡¢¾åÈÄÄ®¤Î3»ÔÄ®¤ò¤á¤°¤ë¤´¤ß½èÍýÌäÂê¤¬Ê¶µê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÌîÀî»Ô¤ò²Ã¤¨¤¿2»Ô2Ä®¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤´¤ß½èÍý»ÜÀß¡×¤¬20Ç¯¤Î²ÔÆ¯´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢3»ÔÄ®¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢´ü¸ÂÆâ¤Ë¿·¤¿¤Ê»ÜÀß¤Ï¤Ç¤¤º¡¢½èÍý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤´¤ß¤ò±ó¤¯Î¥¤ì¤¿»³¸ý¸©¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à»ÏËö¡£
µó¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤Ï¡¢¿·»ÜÀß¤Î·úÀßÈñ¤¬°ÊÁ°¤«¤éÌó12²¯±ßÁý¤¨¡¢85²¯±ß¤Ë¤Þ¤ÇËÄ¤é¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±ÈÄÌîÄ®¤Ï¡¦¡¦¡¦¡£
¡ÊÈÄÌîÄ®¡¦¶Ì°æ¹§¼£ Á°Ä®Ä¹¡Ë
¡Ö¸À¤¤ÃÍ¤Ç»ÙÊ§¤¤¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ä®Ì±¤Î·ìÀÇ¤ÈÄ®À¯¤òÍÂ¤«¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÌµÀÕÇ¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
ÀÑ»»º¬µò¤¬ÉÔÌÀ¤ÇÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÈÄÌîÄ®¤ÎÃ¦Âà¤¬·èÄê¡£
°ìÊý¡¢·×²è¤ò¼çÆ³¤¹¤ë°¤ÇÈ»Ô¤ÏÀâÌÀÉÔÂ¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê°¤ÇÈ»Ô¡¦Ä®ÅÄ¼÷¿Í »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥ÈÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»»Äêº¬µò¤Ê¤É¤ÎÄÉ²Ã»ñÎÁ¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤Æ¡¢º©ÀÚÃúÇ«¤ËºÇÁ±¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¾åÈÄÄ®¤Ï¡¦¡¦¡¦¡£
¡Ö»¿À®¤ÎÊý¤Ïµ¯Î©´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£µ¯Î©¾¯¿ô¤Ç¤¹¡¢¤è¤Ã¤Æ¸¶°Æ¤ÎÄÌ¤êÈÝ·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
´ØÏ¢Í½»»°Æ¤Ï3ÅÙ¤ËÅÏ¤êÈÝ·è¤µ¤ì¡¢µÄ²ñ¤«¤é¡ÖNO¡×¤ÈÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÄ®Ä¹¤Î¸¢¸Â¤ÇÍ½»»¼¹¹Ô¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾åÈÄÄ®¡¦¾¾ÅÄÂîÃË Ä®Ä¹¡Ë
¡ÖÄ®Ä¹¤ÏµÁÌ³Åª·ÐÈñ¤ò»Ù½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤ë¾ò¹àÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¡¢»Ù½Ð¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡Ê¾åÈÄÄ®µÄ²ñµÄ°÷¡Ë
¡ÖÅÁ²È¤ÎÊõÅá¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²æ¡¹¤ÏÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤ó¡×
¡Ê¾åÈÄÄ®µÄ²ñµÄ°÷¡Ë
¡ÖÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤È¡¢º¬µò¤òÁ´¤¯ÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×
¿·¤´¤ß»ÜÀß¤È¤¤¤¦ÁèÅÀ¤¬¤¢¤ë¡¢ÈÄÌîÄ®¤È¾åÈÄÄ®¤Ç¤âÁªµó¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤¾¡×
°ìÊý¡¢11·î¡¢¤³¤Î·×²è¤Ë¤Ï²Ã¤ï¤é¤ºÃ±ÆÈ¤ÇÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿µÈÌîÀî»Ô¤Î¡¢¿·¤´¤ß½èÍý»ÜÀß¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¤ÇÈ»Ô¤È¾åÈÄÄ®¤Ï¡¢·úÀß¤Ë¸þ¤±·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£