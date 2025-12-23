タレントの小林礼奈が２３日、ブログを更新。血圧が上がり、緊急入院することを報告した。現在、第２子を妊娠中の小林は「血圧の数値が高過ぎて危険とのことで…緊急で入院になりました」と投稿。クリスマス直前の入院ということで「えええーーーー…明日クリスマスだよ、、。えれちゃんゴメンすぎる、、、。さっきクリスマスケーキも受け取ったのに、、、。ごめん、、すぎるって、、。」とクリスマスを楽しみにしていた娘