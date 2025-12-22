阿南市の妙泉寺では、冬至恒例の伝統行事「みかん焼き」が行われ、参拝客らが無病息災を願いました。これは、阿南市富岡町の妙泉寺に、江戸時代から伝わる冬至恒例の伝統行事です。境内の一角に設けられた炉には、お焚きあげの火がつけられ、参拝客らが持参した厄除けのお札や古くなった卒塔婆などを焼き、妙泉寺の僧侶がお経を唱えました。また、お焚きあげの火で焼いたみかんを食べると病気にならず、一年を健康に過ごせると言わ