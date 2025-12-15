漫画『ガチアクタ』（原作・裏那圭氏／graffiti design：晏童秀吉氏）が、2026年に舞台化される。5月22日〜31日に東京・品川プリンスホテル ステラボール、6月5日〜7日に京都・ロームシアター京都 サウスホールにて上演。発表にあわせ、キービジュアルとPVが公開され、主人公・ルド役を今牧輝琉らキャスト12人と、舞台演出を植木豪が手掛けることが解禁された。【写真】似てる？今牧輝琉演じるルドらキャストのソロビジュアル