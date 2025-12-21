米国防総省が米軍の主要司令部を統合・再編し最高位将軍規模を縮小する大々的な組織改編を検討中であることがわかった。ワシントン・ポストは15日、米国防総省が現在11の司令部を8つに縮小する改編案を推進していると報道した。報道内容によると、米欧州軍司令部、米中部軍司令部、米アフリカ軍司令部は新設される「米国際軍司令部」に配属される。また、ここには米北部軍司令部と米南部軍司令部を統合して「米州軍司令部」を新設