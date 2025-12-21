【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は20日、X（旧ツイッター）に「来年の追加の財政支援を決定した日本と高市早苗首相に感謝する」と投稿した。ゼレンスキー氏によると、支援額は約60億ドル（約9465億円）に上る。ゼレンスキー氏は「日本は太平洋地域だけでなく、世界で指導力を発揮している。財政支援はロシアの侵攻からウクライナを守る上で大きな力となる」と指摘した。